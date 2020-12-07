رئيس الأمن السيبراني السابق يتهم 4 دول بمحاولة سرقة لقاح كورونا

قال الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في أمريكا، كريس كريبس، أن الخصوم حاولوا سرقة الملكية الفكرية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال كريبس إن "الدول الأربع الكبرى، وهي روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، تقوم بنوع من التجسس، في محاولة للحصول على الملكية الفكرية المتعلقة باللقاح".

وتابع كريبس: "ما كنا نفكر فيه في وكالة الأمن السيبراني لم يكن مطوري اللقاحات فقط، بل سلسلة التوريد بأكملها ومحاولة البحث عن نقاط الضعف الموجودة".

وأضاف: "لذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بموديرنا وبعض الشركات الأخرى التي تعمل على تطوير اللقاح – بل بسلاسل التوريد وقنوات التوزيع ومؤسسات الصحة العامة أيضا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء هم الأشخاص الذين يتعين علينا مواصلة نشر دعم الأمن السيبراني إليهم من قبل مجتمع الأمن القومي ومن القطاع الخاص".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، الأربعاء، من أن شبكات الجريمة المنظمة قد تستهدف لقاحات كورونا، ويمكن أن تتطلع إلى بيع لقاحات مزيفة.

ويأتي ذلك بينما أشارت تقارير سابقة إلى وجود محاولات من قراصنة إنترنت لقرصنة معلومات عن لقاح كورونا، ووجهت الاتهام لقراصنة من دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وكان كريبس، مسؤولًا عن قيادة الجهود لحماية الانتخابات الأمريكية قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بإقالته من خلال تغريدتين الشهر الماضي.

وقال ترامب إن كريبس أدلى بتصريح "غير دقيقة للغاية" بشأن أمن الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وزعم ترامب، الذي لم يتنازل حتى الآن للرئيس المنتخب جو بايدن، أن الانتخابات تعرضت لـ "مخالفات وتزوير جسيم".

وكان كريبس قد قال، في وقت سابق، إنه لا يوجد دليل على أن الانتخابات تعرضت للتزوير بسبب التدخل الأجنبي.

وقال كريبس: "لقد حان الوقت لقادة مجتمع الأمن القومي، في الحزب الجمهوري، لقبول النتائج من أجل المضي قدما".