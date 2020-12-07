عقيلة صالح: لا أتمسك بالرئاسة الليبية

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنه فوجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية.

جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، حيث عقد مجلس النواب الليبي جلسة في بنغازي.

وأضاف عقيلة صالح أن نواب ليبيون ذهبوا إلى طنجة بدون التنسيق معه، لافتا إلى أنه لا يتمسك بالرئاسة ويدعو الجميع إلى جمع الشمل.

وانطلقت اليوم، جلسة رسمية لمجلس النواب الليبى، فى مدينة بنغازى، بحضور رئيسه المستشار عقيلة صالح لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية.

وقال عقيلة صالح، إن تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان هام قبل الدعوة لاتخاذ أى قرارات تخص الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه اللائحة بها عيوب ويجب العمل على تعديلها في أقرب وقت وضرورة التئام المجلس.