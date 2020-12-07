الرئيس الفنزويلي يؤيد إطلاق حوار وطني شامل بعد الانتخابات البرلمانية

أيّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فكرة إطلاق حوار سياسي واسع يعقب الانتخابات، يشمل المعارضة غير البرلمانية التي رفضت المشاركة في الانتخابات العامة.

وقال مادورو - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الأحد - إن هذا الحوار سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي.

ورفض أكثر من 20 حزبا وزعيم المعارضة خوان جوايدو خوض الانتخابات، فيما أعلن مادورو أنه مستعد للرحيل إذا فازت المعارضة.