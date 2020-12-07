حالات الشفاء تصل لـ97%.. الكويت تسجل ارتفاعا طفيفا في إصابات كورونا

سجلت الكويت، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ،خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين في مؤتمرها الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 230 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 205 إصابة في اليوم السابق.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في دولة الكويت إلى 144599 حالة.

وقالت الصحة الكويتية إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بفيروس كورونا، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد 897 حالة.

وقالت «الصحة»، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة. وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4626 مسحة.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 306 حالات تعافي في الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140341 حالة، وبذلك تصل نسبة عدد المتعافين من الفيروس الـ97%.