نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل 10827 إصابة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الاثنين، تسجيل 10827 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لوكالة أنباء فارس.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليون و51 ألف و374 إصابة مؤكدة.

وشهدت إيران، انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

رصدت وزارة الصحة الإيرانية، 284 حالة وفاة جديدة، في غضون الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 50594 حالة.