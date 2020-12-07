القرض الشخصي التكميلي عبر بنك البلاد السعودي

أعلن بنك البلاد السعودي عن توفير القرض الشخصي التكميلي للمواطنين السعوديين أو كما يعرف بـ تمويل شخصي إضافي ، ويتمتع التمويل الشخصي التكميلي لبنك البلاد بعدة مزايا مناسبة لغالبية المواطنين السعوديين، ولا يخفى على أحد أن الكثير من المواطنين السعوديين وخاصة المقبلين على الزواج والذين يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي، ليساعدهم في بداية مشروعهم لبدء حياة اقتصادية صحيحة، وبالتزامن مع توفير هذا القرض يتبعه العديد من الشروط والمزايا والضوابط التي يجب الالتزام بها للحصول على تمويل شخصي بنك البلاد ، حيث تصل في بعض الأحيان مدة السداد القصوى إلى 5 سنوات، وهناك العديد من المزايا الأخرى المتاحة للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين الراغبين في الحصول على تمويل أيضا.

القرض الشخصي التكميلي مصرف البلاد

يعول المواطنون السعوديون على التمويلات البنكية والتي يعمل على توفيرها مصرف البلاد السعودي، ومن ضمنها التمويل التكميلي ، ويكون هذا بعد أن تقوم بالحصول على تمويل شخصي أساسي، ولكن ليس بالضرورة أن يستطيع المتقدم الحصول على تمويل تكميلي من بنك البلاد ويستند ذلك إلى مجموعة من الشروط والتي سيتم ذكرها في قادم الفقرات.

ما هي مميزات التمويل الشخصي الإضافي

هناك مجموعة من المزايا للتمويل الشخصي ومنها:

التوافق مع أحكام الشرعية

هناك إمكانية لشراء الأسهم في أي شركة من القائمة المعتمدة في اللجنة الشرعية والتي يقوم بتحديدها بنك البلاد

تسريع إجراء طلب التمويل البنكي

كالعادة تبلغ فترة السداد خمس سنوات

هناك إمكانية لدفع الأقساط مبكرا بالاعتماد على ضوابط وشروط مؤسسة النقد

هذا التمويل متوفر للمقيمين والمواطنين

لا يلزم توفر كفيل للحصول على التمويل الشخصي.

يجب توفير حساب جاري في بنك البلاد يجب أن يكون المستفيد لديه راتب شهري بحد أدنى للعملاء السعوديين 3.000 ريال وللمقيمين 3.500 ريال سعودي في القطاع الحكومي يجب أن يكون المستفيد حاصل على وظيفة حكومية معتمدة في بنك البلاد إن كان بالقطاع العام أو الخاص.

شروط التمويل الشخصي التكميلي

توفير مستندات أو نسخة عن إثبات الهوية شرط أن تكون صالحة نسخة عن بطاقة العمل للعاملين في القطاع العسكري كتابة إقرار الإفصاح عن الالتزامات الشخصية تعريف صادر عن جهة العمل يحوي الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ بدء العمل في الوظيفة توفير نموذج طلب الشراء بالتقسيط.

بعد الدخول إلى بوابة بنك البلاد الالكترونية نملئ الحقول الفارغة فيه

نملئ الحقول الفارغة فيه في الخانة الأولى يتم ذكر اسم العميل

في الخانة الثانية نكتب رقم الإقامة إذا كنت مقيما وإذا كنت مواطنا تكتب رقم الهوية

في الحقل الثالث نحدد الجهة المشغلة

في الخانة الرابعة نحدد المسمى الوظيفي أو اسم الجهة المشغلة

في الخانة الخامسة يوضع سن المستفيد

بعد ذلك نضع نوع المنتج والذي تريد الحصول عليه

الخانة التي تأتي بعدها ندخل الدخل الإجمالي الخاص بنا

ندخل معلومات الاتصال ومنها اسم المدينة والفرع القريب منك ورقم الهاتف

أكتب رقم الجوال وضع البريد الالكتروني

ندخل رمز التحقق واختر الوقت المفضل المناسب لك للاتصال

نضغط على كلمة إرسال ونكمل الخطوات.

يقوم بنك البلاد بشراء أسهم محلية بعد قيام العميل بتحديدها

يتم وضع الأسهم المختارة داخل محفظة استثمارية لدى البنك

بعدها يتم بيع الأسهم بالسعر الأصلي للبنك رفقة هامش ربحي عليها

سيتم لاحقا نقل الأسهم من المشتري إلى داخل محفظة استثمارية وتكون ملك العميل

يقوم بدفع قيمة أقساط العميل لاحقا بشكل شهري بالاعتماد على ما نص عليه العقد بين البنك والعميل.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي تكميلي بنك البلادتعرف على آلية التمويل الشخصي التكميلي عبر الأسهم