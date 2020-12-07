500 مليون دولار لتمويل تطوير لقاح (سينوفاك)

شنجهاي ـ رويترز: قالت شركة “سينوفاك بايوتيك” الصينية إنها حصلت على نحو 500 مليون دولار لتمويل تطوير لقاح لكوفيد19. وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تتوقع أن تتمكن من تصنيع 300 مليون جرعة لقاح سنويا وأنها تهدف إلى الانتهاء من بناء منشأة إنتاج ثانية بنهاية 2020 لزيادة الطاقة الإنتاجيةالسنوية للقاح “كوفيد 19″ إلى 600 مليون جرعة.

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