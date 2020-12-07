إطلاق نار على فريق أمنى أممى قرب مخيم للاجئين فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المصدران إن الفريق الأممى كان متوجهًا لزيارة مخيم للاجئين من إريتريا فى إقليم تيجراى الإثيوبى الذى يشهد معارك مع حكومة أبى أحمد الإثيوبية، عندما تم منعه من الدخول وتعرض لإطلاق نار.
وبحسب الوكالة، أحجم المصدران عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مؤكدين أن الملابسات الكاملة للواقعة لم تتضح بعد، فيما لم ترد الحكومة الإثيوبية ولا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى على طلبات للتعليق.
وكانت المعارك نشبت بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى منذ الرابع من نوفمبر، وتسببت فى موجة نزوح جماعى لآلاف السكان من مناطق الحرب إلى الحدود مع السودان وإريتريا.
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضى، التوصل لاتفاق مع الحكومة الإثيوبية يسمح بوصول المساعدات للاجئين بشكل "آمن ومستمر دون عوائق".
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بإثيوبيا، فى بيان له، إن الاتفاق يشمل المحتاجين عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فى إقليم تيجراى.
وكانت إثيوبيا أعلنت فى وقت سابق من الشهر الماضى، انتهاء المعارك فى الإقليم، مؤكدة أنها ستلاحق قادة إقليم تيجراى المتمردين.
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