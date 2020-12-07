التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أفادت تقارير صحفية نقلا عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.
وذكرت التقارير أن الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف مناطق مدنية ومدنيين على الأراضي السعودية.
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