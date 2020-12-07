انفجار في مركز تابع لـ حزب الله في إقليم التفاح جنوب لبنان

أفادت مصادر لقناة "العربية الحدث"، في نبأ منذ قليل، بأن انفجارا قد سُمع دويه في مركز تابع لـ "حزب الله" خارج بلدة "جباع" في إقليم التفاح، جنوب لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية، وفقًا للأخبار المتداولة، أن عناصر تابعة لـ"حزب الله" فرضت طوقا أمنيا على مركزها عقب الانفجار.

فيما زعمت مصادر تابعة لحزب الله، أن أصوات الانفجارات التي سمع صداها في البلدة بـ إقليم التفاح ليست انفجارا وإنما هي مناورة للجيش اللبناني في منطقة كفرفالوس.