رئيس الاستخبارات الأمريكية المركزية: قاسم سليماني كان عدوي الشخصي

استحوذ المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، الذي سيتذكره الكثيرون على أنه مدافع عن استخدام ممارسات "الاستجواب المعزز" ضد المشتبه بهم من القاعدة، على اهتمام عالمي بعد انتقاده مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر باعتباره "عمل إجرامي".
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق في عهد إدارة باراك أوباما، جون برينان، خلال مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني كان "عدوه" الشخصي خلال عمله في الوكالة.
ومع ذلك، انتقد برينان اغتيال الجنرال الكبير، الذي قُتل في غارة بطائرة بدون طيار أذن بها ترامب في العراق في يناير من العام الجاري.
ووفقًا لموظف أوباما السابق، كان قتل "مسؤول حكومي إيراني كبير" عملًا "تعسفيًا وخطيرًا للغاية" جاء "بدون أي نوع من الأسس الدولية والقانونية، دون أن يكون في حالة حرب مع إيران وبدون قرار من مجلس الأمن"
لقد قلت، وتعرضت لانتقادات بسبب ذلك، أنني لم أكن داعمًا على الإطلاق للضربة الأمريكية ضد سليماني.
وأوضح برينان: لا أوافق على أن يديه ملطختان بالدماء سليماني: لقد كان مسؤولًا عن دعم الجماعات الإرهابية ، فضلًا عن الأعمال التي نفذوها.
وأعرب رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق عن ندمه على حقيقة أن اغتيال سليماني لقي استحسانًا في الولايات المتحدة "على جانبي الممر السياسي" ، متجاهلًا حقيقة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد انتهكت بشكل أساسي المعايير والأعراف الدولية بهذه الخطوة.
وفي حديثه للصحيفة عبر سكايب، قال برينان إنه "لن يفاجأ" لمعرفة أن إسرائيل 'شجعت أو حتى قدمت بعض الدعم للعملية".
وأجريت مقابلة برينان قبل وقت قصير من اغتيال مسؤول إيراني رفيع المستوى ، الفيزيائي النووي محسن فخري زاده ، بالقرب من طهران أواخر الشهر الماضي.
وفي 27 نوفمبر ، أصيب فخري زاده ، الذي وصفته إسرائيل بـ 'رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيرانية"، بجروح قاتلة في هجوم بالبندقية والقنابل في كمين على طريق بالقرب من بلدة أبسارد وتوفي لاحقًا في المستشفى.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ، لكن القيادة الإيرانية ألقت باللوم على إسرائيل في مقتل العالم.
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