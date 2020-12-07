الرئيس السيسي الشخصية الأبرز عربيًا في 2020 باستطلاعات الرأي.. صور

تجري شبكة روسيا اليوم استطلاعًا للرأي، تختار من خلاله الشخصية العربية الأبرز لعام 2020 الذي شارف على الإنتهاء، من بين قادة المنطقة في المجال السياسي، دون أن تدخل ضمنهم شخصيات معروفة من مجالات أخرى.

وقالت روسيا اليوم إن الاستطلاع يبدأ اليوم وحتى آخر شهر ديسمبر الحالي في الـ31 منه.

وطالبت الشبكة القراء باختيار الشخصية الأبرز للعام 2020، من بين زعماء وقادة الدول العربية.

وتصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الزعماء والملوك العرب، بأكبر عدد من الأصوات، وذلك لإنجازاته الكبرى التي تحققت خلال سنوات بسيطة، ما مثل قفزة تنموية كبرى مشهودة، هذا علاوة على حرص الرئيس على تعزيز دور مصر كقيادة كبرى بين الدول العربية وفي المحيط الدولي.

ووضع استطلاع روسيا اليوم قائمة بصور الزعماء والملوك، تصدرهم الرئيس السيسي وجاوره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

كما وضعت قائمة الاختيارات رؤساء وملوك، سوريا وقطر والبحرين والأردن والكويت وعمان والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين ولبنان والسودان، إضافة إلى ليبيا، حيث وضعت روسيا اليوم ضمن الاختيارات، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ثم يليه رئيس حكومة الوفاق المدعوم من تركيا، فايز السراج.

وجاء كشخصية منفردة خارج نطاق السلطة الرسمية، الأمين العام لحزب الله اللبناني المصنف إرهابيًا من قبل دول عدة، حسن نصر الله.