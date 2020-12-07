طريقة دفع رسوم إصدار إقامة جديدة في السعودية وشروط التجديد

يمكن لأي وافد دفع رسوم إصدار إقامة جديد أونلاين، عن طريق العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية، ليستمر التواجد في البلاد بشكل شرعي، ولا يتعرض الوافد إلى سداد غرامات للتأخير أو عقوبات قد تصل إلى الترحيل من المملكة، فيما يأتي ذلك في إطار التيسير على جميع المقيمين، إذ توفر هذه الطريقة الإلكترونية في السداد الوقت والجهد والمال، إضافة إلى حماية الجميع من الإصابة بالأمراض الفيروسية الناتجة عن الاختلاط وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي.

وتصل قيمة الرسوم المطلوبة من الوافد، لاستلام الوثيقة الحديثة، إلى نحو 650 ريالا سعوديا، فيما تحتاج الجوازات نحو 600 ريال مقابل حضور المرافقين، أما في حالة تغيير المهنة، فيدفع الوافد نحو ألف ريال سعودي.

طريقة دفع رسوم إصدار إقامة جديدة في السعودية

فيما يلي نوضح لجميع الوافدين في المملكة العربية السعودية، طريقة دفع رسوم إصدار إقامة جديدة 1442، عبر مصرف الراجحي الذي يفضله الكثير من المواطنين والوافدين، ويرجى إتباع الآتي لمعرفة طرق الدفع:

نذهب أولاً إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي. ننقر على استفسار عن تاريخ انتهاء هوية الوافد، لمعرفة الحالة التي عليها. نقوم باختيار السداد إلكترونيًّا في حالة كانت أوشكت على الانتهاء. بعد ذلك نقوم بتعبئة المعلومات الخاصة بالهوية الجديد. ثم ننقر على سداد المبلغ. هنا يستلم الوافد فاتورة تُفيد بنجاح العملية. نستلم في النهاية رسالة من منصة أبشر تؤكد نجاح السداد.

شروط إصدار إقامة جديدة للمقيمين في السعودية

وقبل استخراج وثيقة هوية جديدة للمقيمين أو دفع رسومها، يجب معرفة الشروط التي يجب أن يستوفيها الوافد حتى يجري إصدارها، وهي على النحو الآتي: