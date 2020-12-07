طرق الحصول على وحدة سكنية وسيارة من مبادرة الوليد بن طلال الخيرية،تم إنشاء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية منذ العام الميلادي 1996، وتهدف المؤسسة إلى نشر الوعي التكافلي بين أفراد المجتمع، والقيام بنشاطات ومساعدات تخدم جميع فئات الشعب، كما أسست العديد من المشاريع الخيرية والمبادرات التي من شأنها توصيل الدعم اللازم سواء كان ماديًا أو معنويًا إلى مستحقيه، لذلك تُعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية واحدة من أهم وأبرز المؤسسات الخيرية على مستوى بلدان الوطن العربي جميعًا.

أهم الشروط الواجبة للتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

ضمانةً من مؤسسة سمو الأمير الوليد بن طلال الخيرية والقائمين عليها بتوصيل الخدمة والدَّعم لمستحقيه من مختلف فئات الشعب داخل المملكة العربية السعوديةّ، فقط حصرت المؤسسة على طرح بعض الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين المبادرة، ومن هذه الشروط ما يلي.

عدم وجود عقد تمليك بوحدة سكنية أخرى لدى المتقدم. عدم بيع الوحدة السكنية المُملكة والعهد بذلك. عدم زيادة الدخل الشهري المتقدم عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

عدم وجود عقد تمليك لسيارة أخرى لدى المتقدم. عدم بيع السيارة المُملكة والتعهد بذلك. عدم تقديم الطلب أكثر من مرة واحدة.

طريقة الحصول على وحدة سكنية من مبادرة الوليد بن طلال الخيريةطريقة الحصول علي سيارة من مبادرة الوليد بن طلال الخيريةطريقة الحصول على وحدة سكنية وسيارة من مبادرة الوليد بن طلال الخيرية

التسجيل بالموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، يتم ذلك ببعض الخطوات البسيطة وهي: