شروط صرف إعانة الضمان الاجتماعي بالمملكة والفئات المستفيدة من الصرف والأوراق المطلوبة للتقديم بوزارة الموارد البشرية

إعانة الضمان الاجتماعي بالمملكة لمواطني المملكة تعد أحد الاستعلامات التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف دعم شهري لجميع الأسر التي تعاني قلة الدخل ومن عدم وجود دخل ثابت لهم، ويتم تقديم الضمان الاجتماعي للمواطنين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين للصرف من أجل تحسين الأوضاع المالية الخاصة بهم وتحسين مستوي المعيشة الخاصة بهم، فيتم تخصيص مبلغ شهري لمعاشات الضمان الاجتماعي ولكن وفق شروط يجب توافرها في جميع المستفيدين، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي، والفئات المستحقة التي يتم صرف لها إعانة الضمان الاجتماعي شهرياً بالمملكة.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة

كل من يحمل الجنسية السعودية له حق الصرف الضمان الاجتماعي. ألا يقل سن المستفيد عن 35 عام للحصول علي إعانة الضمان الاجتماعي. يستفيد من إعانة الضمان الاجتماعي النساء المطلقات والأرامل ومن هجرها زوجها لفترة زمنية طويلة. ألا يتعدى الدخل الخاص بالمستفيد عن الحد المسموح به من قبل وزارة العمل. النجاح في الاختبار الخاص بالبحث الميداني الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الضمان. ألا يمتلك المستفيد أي سجلات تجاري باسمه. أن تكون جميع البيانات الخاصة بالمستفيد من الضمان مسجلة لدي الوزارة.

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية بالمملكة

تُصرف قيمة الضمان الاجتماعي للأفراد ذات سن الشيخوخة. جميع الأسر التي ليس لها عائل مثل المطلقات والأرامل والأسر معدومة الدخل والأسر التي لديها أفراد مدمنين مخدرات. جميع الأفراد الأيتام. من وصلوا لسن التقاعد سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

المستندات المطلوبة للتقديم إلى إعانة الضمان الاجتماعي بالمملكة

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط البسيطة التي يجب تقديمها إلى الوزارة حتي توافق الوزارة علي صرف الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد. سجل الأسرة الخاص بكل مستفيد. بيان موثق بالدخل الشهري الخاص بكل شخص يرغب في الحصول من الضمان. تحضير أصل جميع الأوراق التي تثبت حالة كل شخص على حده.

التسجيل في الدعم الشهري لإعانة الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يتم التسجيل في مبلغ الإعانة الشهرية للضمان الاجتماعي من خلال خطوات بسيطة: