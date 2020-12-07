شهر التمويل العقاري أفضل قرض عقاري للبنك الراجحي

ننشر لكم شهر التمويل العقاري من مصرف الراجحي 1442 مثله كباقي التمويلات والمنتجات التي يقدمها المصرف الراجحي، ويعتبر من أقوى عروض التمويلات لشهر ديسمبر 2020 ، وقد أعلن مصرف الراجحي عن توفير شهر التمويل للشهر الأخير من سنة 2020، ويختلف هذا التمويل عن المنتجات التمويلية الأخرى والاعتيادية فهو مخصص فقط لشهر ديسمبر، ويوفر بنك الراجحي هذا التمويل مع بعض الشروط والمزايا التي يتمتع بها أي تمويل مقدم من المصرف الراجحي، بالإضافة إلى توفير رابط التقديم على شهر القرض العقاري ، ومن خلال عدة طرق سنتعرف عليها في خضم الفقرات المقبلة، فضلا عن توفير مثال حي عن مبلغ التمويل العقاري المتوقع وبعدة أمثلة.

شهر التمويل العقاري المصرف الراجحي

يعتبر من أفضل العروض التمويلية والذي يتصف بالعديد من المميزات أهمها عدم وجود رسوم إدارية أو رسوم تقييم خاصة بالبنك، ويمكن حساب قرض التمويل العقاري عبر حاسبة الراجحي للتمويلات، ومن أهم الميزات الأخرى التي يتصف بها هي فترة السداد التي من الممكن أن تصل إلى حوالي 35 سنة.

ذكرنا في الفقرة السابقة وجود العديد من الميزات وذكرنا بعضا منها، ويوجد أيضا العديد من الميزات الموضحة أدناه:

توفر هامش ربح تنافسي

لا يوجد رسوم إدارية وكذلك رسوم تقييم خاصة ببنك الراجحي بخلاف التمويلات الأخرى

تصل فترة دفع الأقساط إلى حوالي 35 عاما

يبدأ المعدل الخاص بالنسب السنوية من 3.86%.

جميع ميزات منتج شهر التمويل العقاري

المثال الأول: مقدار التمويل العقاري: 500.000 ريال

معدل الربح سنويا: 5.01%

الاستقطاع الشهري: يصل إلى 5.279 ريال

الاستحقاق من حيث الأعوام: 10 سنوات.

المثال الثاني: حجم التمويل العقاري في هذا المثال: 850.000 ريال

المعدل المتعلق والربح السنوي: 5.57

الاستقطاع الشهري: 5.815 ريال

الاستحقاق بالسنوات: 20 سنة.

رقم الراجحي وما هي مدة العرض وموعد انتهاء التمويل

بدأ العرض في الأول من شهر ديسمبر الحالي، وسيستمر حتى الحادي والثلاثين بنفس الشهر 2020

للتواصل مع خدمة العملاء لبنك الراجحي للعملاء الحاليين يمكن عبر “966920003344+”

للعملاء الجدد عبر الرقم “8001241222”.

مثال حي عن حجم مبلغ التمويل العقاري من مصرف الراجحي

توجد عدة طرق أولها الاتصال على أحد الأرقام المذكورة في الفقرة السابقة الطريقة الثانية زيارة أحد مراكز بنك الراجحي وطلب التمويل العقاري لشهر ديسمبر الطريقة الأخيرة هي عبر بوابة الراجحي الالكترونية

وضع الاسم الكامل

نختار الجنسية أجنبي أو مواطن

نختار العمر الخاص في المستفيد

كتابة الرقم الوطني الهوية أو رقم الإقامة للأجانب

نكتب الآن إن كان هناك راتب محول على حسابك الجاري في مصرف الراجحي

نكتب الراتب الشهري والذي تحصل عليه من الجهة المشغلة

نختار نوع القطاع الذي ننتمي إليه

نختار المنتج من حقل المنتجات بطاقة الائتمان

ندخل معلومات الاتصال المتضمنة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والمنطقة التي تقيم ضمنها

نختار الوقت المناسب للتواصل مع البنك الراجحي

الآن نضغط على أيقونة التقديم ونكمل باقي الخطوات.

كيف نتقدم للحصول على شهر التمويل العقاري الراجحي