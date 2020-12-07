موعد الدفعة 37 حساب المواطن و نتائج أهلية شهر ديسمبر 1442

صدور موعد الدفعة 37 من حساب المواطن الدفعة القادمة بالتاريخ الهجري والميلادي وعدد الأيام المتبقية على الصرف والإيداع في الحسابات البنكية للمستحقين والمستحقات من الدعم الذي يتم تقديمه، والتعرف على متى يكون المستفيد مؤهلاً وقيمة الاستحقاق صفر عن طريق الإطلاع على شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق من خلال موقعنا موقع ثقفني.

الدفعة 37 نتائج أهلية حساب المواطن 1442

تعريف حساب المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وما سبب إطلاق ذلك الاسم عليه، حيث أنشأت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة وزيادة الدعم المُقدم من قبل الجهات المختصة للمواطنين والمواطنات من أصحاب الدخل والأسر المتوسطة وذوي الدخل البسيط، فهو برنامجاً وطنياً تم إطلاقه لحماية المواطنين السعوديين من تقليل الأسعار ومساندة أمور المعيشة لبعض المنتجات في المملكة العربية السعودية.

ودعم حساب المواطن عند الصرف يتم طبقاً لحالة كل أسرة من الأسر المتقدمة للحصول على مبالغ الدعم الحكومي وعلى أن يكون الدعم متوافق لشروط المتقدم لطلب الحصول على الدعم وأن تتوافر فيه شروط الأهلية ، ويتم صرف دفعة 37 حساب المواطن بعد إعلان نتائج أهلية حساب المواطن وفقاً لعدد من الشروط المعتمدة التي تتمثل في (عدد أفراد الأسرة – دخل الاسرة – أعمارهم)، ويتضمن دعم حساب المواطن على الزيادة بعد تصحيح أسعار الكهرباء والمياه والوقود في السعودية، بالإضافة إلى تخفيف العبء الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والمنتجات في السعودية.

موعد صرف الدفعة 37 شهر ديسمبر 1442

من المفروض أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة 37 دورة شهر ديسمبر 2020م / 1442 هـ الموافق لشهر ربيع الثاني 1442هـ في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري الموافق 10 من ديسمبر، حيث سيتم إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم المقرر للإيداع.

وقد تم الإعلان الرسمي بتاريخ 30 نوفمبر 2020م عبر حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر عنه صدور نتائج الأهلية للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الدعم الحكومي، حيث يمكنكم التحقق الآن من نتائج الأهلية من صفحة دراسة الأهلية عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية.