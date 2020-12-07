في سابقة تاريخية.. البابا يزور العراق في مارس

أعلن الفاتيكان، يوم الاثنين، أن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة إلى العراق إن سمحت ظروف الوباء، من 5 إلى 8 مارس المقبل، في أول رحلة خارجية له منذ تفشي كورونا.

وقال الناطق باسم الفاتيكان، ماتيو بروني في بيان "تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية، سيقوم البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى البلد المذكور من الخامس وحتى الثامن من مارس 2021 وسيزور بغداد وسهل أور المرتبط بذكرى إبراهيم ومدينة أربيل وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى".

ورحبت بغداد بالزيارة "التاريخية" للبابا، معتبرةً أنها "رسالة سلام للعراق والمنطقة" بأسرها، على ما أكدت الخارجية العراقية في بيان.

وقبل تفشي وباء كوفيد-19، أعرب البابا فرنسيس بوضوح عن نيته زيارة العراق الذي يواجه تحديات عديدة.

وأعلن عن رغبته زيارة العراق في العام 2020 خلال استقباله مشاركين في اجتماع هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية في يونيو 2019.

وكان البابا قد استقبل في يناير 2020 في الفاتيكان الرئيس العراقي برهم صالح.