إيران تقترب من 11 إلف إصابة يومية بفيروس كورنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والعلاج الطبى فى إيران، اليوم الإثنين، تسجيل 10.827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و51 ألف إصابة مؤكدة فى البلد الذى يحتل المرتبة الـ14 عالميًا بين الدول الأكثر تضررًا بالوباء.





ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، إن بلادها سجلت 284 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات إيران من الوباء إلى 50.594 حالة. وأشارت متحدثة الصحة الإيرانية، إلى أن 5.796 من المصابين فى وضع صحى حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 742 ألف حالة.

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