الكرملين يطالب أنقرة بالإفراج عن صحفيين روس معتقلين فى تركيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الكرملين الروسى، اليوم الإثنين، عن أمله فى الافراج قريبًا عن اثنين من الصحفيين الروس، يعملان لحساب محطة "إن تى فى" الروسية، كانت أنقرة أوقفتهما يوم الجمعة الماضى.





ووفقًا لـ "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف: "نأمل الإفراج عن صحفيينا قريبًا"، لافتًا إلى أن دبلوماسيين روس "يتواصلون مع الجانب التركى لحل هذه القضية". وأضاف: "نأمل حل هذه الحادثة عبر الحوار، وسنتخذ كل التدابير الممكنة لتقديم مساعدة مناسبة للصحفيين المحتجزين". وكان مصدر فى وزارة الخارجية التركية أفاد فى وقت سابق، بأن الصحفيين اللذين يعملان لحساب برنامج إخبارى أسبوعى، أُوقفا عندما كانا "يصوران مصنعاً للطائرات دون طيار من غير ترخيص".

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