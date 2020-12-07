اليونان تسعى لاتخاذ قرار أوروبى مشترك حول بدء عملية العقوبات ضد تركيا

جدة - نرمين السيد - ولفت بيتساس، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن تركيا كان لديها الوقت لاختيار طريقها، إلا أنها أهدرته فى التحديات والاستفزازات، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تقييم سلوك تركيا العام إلى المجلس الأوروبى يومى 10 و11 ديسمبر.

وشدد على أن الاستنتاج أصبح واضحا الآن: تركيا أهدرت الوقت وقد أتيحت لها الفرصة لكنها لم تستغلها، واعتبرت موقف الاتحاد الأوروبى كضعف، وواصلت التحديات.

وشدد بيتساس، على أن رسالة اليونان كانت وما زالت واضحة، مؤكدا أن الدولة التى تعلن أنها تريد أن تكون شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبى، لا يمكنها تحدى السيادة والحقوق السيادية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ولا تنتهك المبادئ والقيم الأوروبية، ولا تعمل على تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما شدد المتحدث اليونانى على أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، يبحث فى جميع اتصالاته مع نظرائه موضوع ضرورة تنفيذ قرار مشترك وبالإجماع حول بدء عملية العقوبات ضد تركيا، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من ميتسوتاكيس لا يزال مطروحا على الطاولة منذ 15 و16 أكتوبر، بشأن التزام أوروبا السياسى والأخلاقى بحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا.

وأوضح بيتساس، أن اليونان تريد علاقة بناءة مع الدولة الجارة (فى إشارة إلى تركيا)، وقد أعلنت مرارا وتكرارا استعدادها لمواصلة المباحثات الاستكشافية.

ومع ذلك، لا يمكنها قبول الانسحاب الظاهرى لسفينة البحث قبل عشرة أيام من المجلس الأوروبى كبادرة حسن نية ووقف التصعيد.

وختم مؤكدا أنه إذا كانت تركيا تريد الحوار ووقف التصعيد، فعليها إثبات ذلك عمليا، ومن أجل إثبات ذلك، يجب إظهار التناسق والاستمرارية.

كما أشار ستيليوس بيتساس، ردا على سؤال، إلى أن الحكومة اليونانية لا تدرس حاليا إمكانية استخدام حق النقض "الفيتو" فى القمة التى تعقد اليوم فى بروكسل.