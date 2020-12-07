أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي حال فرض عقوبات على تركيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي مما اسماه بـ "العمى الاستراتيجي"، بالاندفاع وراء ما دفعت اليونان به الكتلة لتمهيد الطريق لإجراءات عقابية يمكن أن تطلق العنان لأزمة كاملة في البحر المتوسط، حسب تعبيره

وقال أردوغان في رسالة فيديو مسجلة مسبقًا للمشاركين في ورشة عمل حول شرق البحر المتوسط ​​عقدت في أنطاليا يوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يجب ألا يسمح باستخدامه كبش من قبل الجانب القبرصي اليوناني وأثينا".

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وصدرت التصريحات في الوقت الذي ناقش فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقات مع تركيا في بروكسل قبل قمة الزعماء يوم الخميس، حيث تأمل اليونان في انتزاع التزام بفرض عقوبات على أنقرة.

وتريد اليونان من زعماء الاتحاد الأوروبي أن يمنحوا يوم الخميس منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل "تفويضًا واضحًا" لتقديم تدابير مستهدفة الشهر المقبل، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر تمويل المؤسسات الأوروبية للبنوك والشركات التركية، وفقًا لمذكرة متداولة.

وقد فشل مثل هذا الإجراء الشديد في السابق في حشد التأييد الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد يشير اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين إلى ما إذا كانت مطالب اليونان ستحظى بفرصة أفضل هذه المرة.

ويذكر أن أنقرة على خلاف مع أعضاء الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأدت المطالبات المتنافسة بالسيادة على المياه الغنية باحتياطيات الهيدروكربونات إلى مواجهة بين البحرية اليونانية والتركية في وقت سابق من هذا العام ، بينما فشل الاتفاق من حيث المبدأ لبدء الحوار حتى الآن.

وبينما انحاز الاتحاد الأوروبي إلى أعضائه في النزاع ، يشعر الاتحاد بالقلق من حدوث تصعيد من شأنه أن يقطع جميع العلاقات مع أحد أكبر شركائه التجاريين ، والذي يعتمد عليه أيضًا لوقف الهجرة إلى القارة. وفي تسليط الضوء على المخاطر ، قد تطالب اليونان الأسبوع الجاري بإلغاء ألمانيا بمليارات الدولارات لبيع غواصات هجومية متقدمة لتركيا ، بحجة أن مثل هذه الخطوة تخاطر بتغيير ميزان القوى في البحر المتوسط ​​بأكمله.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين في بروكسل وهو في طريقه لحضور الاجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "كانت هناك استفزازات كثيرة للغاية"

وقال ماس "سنناقش اليوم ما هي الاستنتاجات التي يجب استخلاصها - أيضًا من أجل المجلس الأوروبي الذي سيعقد هذا الأسبوع"، في إشارة إلى الاجتماع المقبل لزعماء الاتحاد الأوروبي.

ولهذا النزاع تداعيات إقليمية، حيث يهدد تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بتقويض الاحتمالات الضئيلة بالفعل لحل النزاع القبرصي ، بعد ما يقرب من 50 عامًا من المحاولات الفاشلة لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة.

وتتنافس تركيا أيضًا مع فرنسا على النفوذ في ليبيا، بينما اشتبك الرئيس التركي أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العلن مرارًا بشأن معاملة المسلمين والإسلاميين.

وقال أردوغان في رسالته المصورة التي نشرت يوم الاثنين "لقد ذكرنا بوضوح أننا لن نقبل الخطط والخرائط التي تهدف إلى حصر بلادنا في ساحل أنطاليا" مضيفا "لقد عبرنا لمحاورينا أننا لن نرضخ للتهديدات والابتزاز وأننا لن نسمح بالتوسع الإمبريالي".