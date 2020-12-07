تحسبا لبداية عهد بايدن .. إيران تستعد لزيادة إنتاج النفط

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أن بلاده تستعد لزيادة إنتاجها النفطي تحسبا لرئاسة بايدن وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وتخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير رسمي عن التزامها بالاتفاق النووي الإيراني في 2018، وفرضت على طهران عقوبات ساحقة على الطاقة والمصرفية، وهددت بفرض عقوبات ثانوية على أي دولة استمرت في استيراد النفط الخام من الجمهورية الإسلامية.

"بسبب العقوبات قبل خطة العمل الشاملة المشتركة، واجه إنتاج النفط ومبيعاته قيودًا ، لكن مع تنفيذ الصفقة ورفع العقوبات، تمكنا من زيادة مبيعات النفط إلى أكثر من مليوني برميل في وقت قصير" وفقا لما قاله روحاني في حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد نقلا عن تصريحاته في خدمته الصحفية، إنه بالنظر إلى الأدوات والخبرة التشغيلية القيمة، لا يزال هناك استعداد سريع اليوم لزيادة إنتاج النفط بشكل أكبر.

وأضاف روحاني: "خلقت الحرب الاقتصادية الأمريكية عدة عقبات أمام صادرات البلاد من النفط والبتروكيماويات، لكن رغبة ترامب في خفض صادرات إيران إلى الصفر لم تتحقق أبدًا".

وبلغت صادرات النفط الخام الإيراني أعلى مستوياتها قبل خطة العمل الشاملة المشتركة البالغة 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا في عام 2011 قبل أن تنخفض إلى حوالي مليون برميل يوميًا في عام 2014.

وبعد توقيع الاتفاق النووي، نمت إلى 2.15 مليون برميل يوميًا ، لكنها انخفضت بشكل كبير بعد ذلك.

وفي مايو 2018، عندما بدأ المستوردون الأوروبيون والآسيويون الرئيسيون في الابتعاد عن التعامل مع إيران خوفًا من الانتقام الأمريكي ، حيث انخفضت الصادرات إلى ما بين 600 ألف و 700 ألف برميل يوميًا في عام 2020.

وفي الأسبوع الماضي، حددت إيران مسودة ميزانية 2021 بحوالي 33.7 مليار دولار، والتزمت بخفض الاعتماد على صادرات النفط لمزيد من الإيرادات ، واستخدام سعر نفط قدره 40 دولارًا للبرميل كخط أساس لحساباتها.

وتتوقع بلومبيرج أن إيران قد ترفع صادرات النفط الخام بما يصل إلى 1.2 مليون برميل في اليوم إذا رفعت واشنطن العقوبات المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة في ظل رئاسة بايدن.

وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى استعداده للدخول في حوار مع طهران ووعد بوضع "الحد الأدنى" لسياسته تجاه إيران التي تمنع طهران من بناء قنبلة نووية.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب الرئيس السابق لصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعود إلى الاتفاق النووي إذا عادت طهران إلى الامتثال الصارم لشروطه.