الاتحاد الأوروبي يرفع سيف العقوبات بوجه تركيا

أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سينظرون في فرض عقوبات على تركيا، معربًا في الوقت ذاته عن إحجام بعض الدول بشأن هذه المسألة.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي، إن تركيا وروسيا عززتا نفوذهما مؤخرًا في سوريا والقوقاز والبحر المتوسط بشكل خاص.
وأكد بوريل أنه "سينقل هذا التقييم السلبي بشأن تركيا إلى القمة الأوروبية المرتقبة"، مضيفًا: "لم نشهد تغيرا في السلوك التركي في شرقي المتوسط".
ولفت إلى أن تصرفات تركيا تثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت تقارير يونانية أكدت، أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيطرح فرض حظر السلاح على تركيا خلال قمة المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري، بسبب سلوك تركيا في منطقة شرق المتوسط المزعزع لاستقرار عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
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