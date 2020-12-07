أفادت قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن انفجارًا وقع في خارج بلدة جباع التي تبعد 64 كم عن العاصمة بيروت، فيما لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار.
وقالت مصادر عسكرية لموقع "الهديل" اللبناني، إن الجيش اللبناني ليس لديه أي معلومات عن ذلك الانفجار، ما أثار موجة غضب من المواطنين عبر موقع "تويتر".
ورجّح رئيس بلدية جباع أحمد غملوش في تصريح لقناة "إل.بي.سي" أن يكون الانفجار ناتجًا عن قنبلة عنقودية من مخلفات الاحتلال، موضحًا أنّ الصوت الذي سُمع خفيف والدخان الذي تصاعد لم يكن كثيفًا.
ونفى غملوش حصول أي إنفجار أو وجود مركز عسكري في المنطقة، مؤكّدًا أنّ المنطقة هي عبارة عن حرش صنوبر بالقرب من منطقة سكنية.
وأشارت القناة إلى وجود طوق أمني في المكان يُحقق لمعرفة حقيقة ما حصل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار مجهول يهز بلدة جباع اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.