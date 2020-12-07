انفجار مجهول يهز بلدة جباع اللبنانية

أفادت قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن انفجارًا وقع في خارج بلدة جباع التي تبعد 64 كم عن العاصمة بيروت، فيما لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار.

وقالت مصادر عسكرية لموقع "الهديل" اللبناني، إن الجيش اللبناني ليس لديه أي معلومات عن ذلك الانفجار، ما أثار موجة غضب من المواطنين عبر موقع "تويتر".

ورجّح رئيس بلدية جباع أحمد غملوش في تصريح لقناة "إل.بي.سي" أن يكون الانفجار ناتجًا عن قنبلة عنقودية من مخلفات الاحتلال، موضحًا أنّ الصوت الذي سُمع خفيف والدخان الذي تصاعد لم يكن كثيفًا.

ونفى غملوش حصول أي إنفجار أو وجود مركز عسكري في المنطقة، مؤكّدًا أنّ المنطقة هي عبارة عن حرش صنوبر بالقرب من منطقة سكنية.

وأشارت القناة إلى وجود طوق أمني في المكان يُحقق لمعرفة حقيقة ما حصل.