أبو الغيط: ما يسمى بـ الربيع العربي صور لتركيا إمكانية العودة للإمبراطورية العثمانية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، ان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعطى لإسرائيل، ما لم يمنحه لها أي رئيس أمريكي سابق.

وقال أبو الغيط خلال محاضرة ألقاها بالقاعة الكبرى لجامعة القاهرة، إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لن يكون بمقدورها التراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذها ترامب لصالح إسرائيل، لكنه أشار إلى أن الإدارة الجديدة ستقوم بتعديل الموقف مع الفلسطينيين وتحسين العلاقة معهم، والمأمول أن يؤدي ذلك إلى إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأسرع وقتٍ ممكن من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة.

وشدد أبو الغيط على أن أي تحرك يُساعد في هدف إقامة الدولة الفلسطينية هو تحركٌ إيجابي يتعين دعمه.

وأوضح أبو الغيط أن إدارة بايدن" ستدير الملف النووي الإيراني بصورة مختلفة في ضوء سعيها للعودة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران حول برنامجها النووي في 2015، مؤكدًا أن استعادة الاتفاق من دون تعديل سلوك إيران الإقليمي ينطوي على تهديد لدول المنطقة.

وقال أبوالغيط، ردًا على سؤال حول مستقبل المنطقة العربية، إن الخطوة الأولى نحو صناعة المستقبل تتثمل في استعادة الدول الوطنية وتعزيزها وتقوية مناعتها الداخلية وقدرتها على تلبية حاجات مواطنيها، مؤكدًا أن ما يُسمى بالربيع العربي أدى إلى إضعاف الكثير من الدول في المنطقة، وهو ما أعطى الفرصة لإيران لتصور إمكانية استعادة هيمنتها الإمبراطورية الغابرة، كما هيأ لتركيا تصور إمكانية العودة بالزمن لأيام الإمبراطورية العُثمانية.