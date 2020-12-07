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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة 37 لشهر ديسمبر عام 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت خدمة المستفيدين من حساب المواطن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 37 لشهر ديسمبر، ويمكنك متابعة آخر المستجدات في هذا الشأن عبر الموقع الرسمي للبرنامج، أو عبر تطبيق حساب المواطن على هاتفك الذكي ويمكنك من خلال التطبيق معرفة بياناتك ودراسة حالة الأهلية والاعتراضات، معلومات وتفاصيل الطلب بالإضافة إلى تفاصيل دفعاتك المالية.
حساب المواطن الدفعة 37 ديسمبر 2020
ويمكن للمواطنين السعوديين المسجلين ببرنامج حساب المواطن استلام الدفعات المالية المخصصة لهم من الحساب يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر ديسمبر من عام 2020، وقد حثت خدمة المستفيدين من البرنامج على ضرورة تحديث البيانات لمن تغيرت أياً من بياناتهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك حتى تتم مراجعة البيانات الجديدة ومعرفة مدى استحقاق المستفيد للدعم من عدم استحقاقه.
هل يمكن التقديم في حساب المواطن خلال الفترة الحالية:
- عند قيام أحد المواطنين بالاستفسار عن موعد التقديم القادم في حساب المواطن تم الرد من قِبل خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن التقديم غير متاح في الفترة الحالية وأنه ليس هناك وقت محدد لإعادة فتح التقديم بينما يتم مراجعة ضوابط البرنامج بصفة دورية من جانب الخدمة.
- وأما عن إمكانية إعادة الاشتراك لمن قاموا بحذف حساباتهم عن طريق الخطأ، ومن تأخروا في تغيير البيانات خلال المدة المحددة فإنه لا يمكن إعادة التقديم في الوقت الحالي بسبب توقف عمليات التسجيل بحسب التعديلات الجديدة الخاصة بضوابط دعم البرنامج.
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