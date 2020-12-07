بيني غانتس في الأردن قريبا

دوت الخليج :- نقل موقع ايلاف السعودي عن مصادر وصفها بالمطلعة بان وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس سيزور الاردن قريبا . ولم يعلق مصدر رسمي على هذه الزيارة " المزعومة " . وكان وزير الخارجية ايمن الصفدي ابلغ الاسرائيليين في لقءا على الحدود ان حل القضية الفلسطينية يتمثل فقط بحل الدولتين .

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