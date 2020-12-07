بريطانيا : الجيش سيشرف على التطعيم ضد فيروس كورونا

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" قال بن ولاس: "وزارة الدفاع ستكون على استعداد لتطعيم القوات المسلحة البريطانية، التى ستكون فى خط المواجهة فى هذه العملية الطبية والصحية التى تستغرق طيلة العام المقبل".
وأضاف: "عدد الجرعات المتوفرة حاليا من لقاح فايزر 800 ألف جرعة".
ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء، مع تأكيد هيئة الصحة العامة أن الأولوية القصوى للتطعيم ستكون لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وموظفى دور الرعاية ونزلائها.
وطلبت بريطانيا 40 مليون جرعة، وهو ما يكفى لتطعيم 20 مليون نسمة فى بلد عدد سكانه 67 مليون نسمة.
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