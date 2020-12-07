الاتحاد الأوروبى يرفض نتيجة الانتخابات البرلمانية فى فنزويلا

جدة - نرمين السيد - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، رفض الاتحاد نتيجة الانتخابات البرلمانية فى فنزويلا أمس الأحد، معتبرا أنها لم تكن حرة ونزيهة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ودعا بوريل فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى رسم طريق نحو المصالحة الوطنية، مشددا على أن الاتحاد لا يمكن أن يعتبر الانتخابات ديمقراطية. وأعلن مجلس الانتخابات الفنزويلى أن 67.6٪ من 5.2 مليون صوت تم الإدلاء بها فى انتخابات الأحد، ذهبت إلى تحالف الأحزاب الذى يدعم مادورو، فيما شارك 31٪ من الناخبين المؤهلين فى التصويت.

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