بوريل : تركيا زادت التصعيد وسأنقل التقييم السلبى إلى القمة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، على أن التكتل لم يلمس أى تغيير إيجابى فى سلوك تركيًا، موضحًا أنه على عكس ذلك زادت وتيرة التصعيد التركى فى المنطقة.





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