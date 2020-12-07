متفوقة على فرنسا وبريطانيا.. مصر الأفضل في مكافحة كورونا بالشرق الأوسط | بلومبرج - صور

حطمت بلومبرج الأرقام لتحديد أفضل الأماكن للتواجد والتعافي والشفاء في عصر فيروس كورونا بشكل أكثر فاعلية وبأقل قدر من التعطيل للأعمال والمجتمع.

واحتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط، والـ 25 عالميا في تصنيف "مقاومة الجائحة" الذي أصدرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وتفوقت مصر على المملكة المتحدة وتركيا والسعودية وإيطاليا وفرنسا والتي احتلت كل منها الترتيب (28) (30) (32) (40) (45) على التوالي، حسب قائمة ضمت 53 دولة حول العالم.

وتصدرت نيوزيلندا الترتيب اعتبارًا من 23 نوفمبر بفضل الإجراءات الحاسمة والسريعة، وأغلقت الدولة الصغيرة في 26 مارس قبل حدوث وفاة واحدة مرتبطة بكورونا، وأغلقت حدودها على الرغم من اعتماد الاقتصاد الكبير على السياحة.

وفي وقت مبكر، قالت حكومة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها ستستهدف "القضاء" على الفيروس، وتخصيص الموارد للاختبار، وتتبع الاتصال، واستراتيجية حجر صحي مركزية للقضاء على انتقال الفيروس محليًا.

وبعد أن حققوا ذلك إلى حد كبير، يعيش النيوزيلنديون أساسًا في عالم خالٍ من الفيروس المستجد كوفيد 19 ولم تشهد الأمة سوى عدد قليل من الإصابات في المجتمع في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من معاناة صناعاتها السياحية، إلا أن نيوزيلندا في وضع جيد للحصول على لقاح من خلال صفقتين للتوريد، بما في ذلك واحدة من اللقطة التي طورتها شركة فايزر و بيونتيك الألمانية.

أما الدول العشرة الأوائل فجاءت في مراكزها تحتل الصدارة لريادتها باعتبارها أكثر الاستراتيجيات فعالية لمكافحة كوفيد 19.

وكانت مراقبة الحدود عنصرًا أساسيًا، من حيث بدأت من الطوق الصيني الأصلي حول مقاطعة هوبي، والذي وفر الحماية إلى حد كبير لبقية البلاد من العدوى.

ويعتبر الاقتصاد الذي بدأت فيه هذه الأزمة هو الأكبر بين الاقتصادات ذات الأداء الأفضل، حيث تم نشر اختبارات جماعية عند أول بادرة على وجود حالات جديدة وحجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا للمسافرين.

كما أن ميل الصين إلى فرض عمليات إغلاق صارمة على المناطق التي تندر فيها الموارد الطبية أو البحث عن المفقودين هو أحد الجوانب السلبية.

ويكشف تصنيف مرونة كوفيد وفقا لـ بلومبرج عن بعض الحقائق غير المريحة للدول التي كانت تعتبر في يوم من الأيام الأكثر تقدمًا في العالم. اعتبارًا من 23 نوفمبر، احتلت الدول الأوروبية الكبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا مرتبة في النصف السفلي من القائمة. وبرز التواصل على أنه لعنة في عصر كوفيد 19، حيث أصبحت مراكز السفر العالمية ومدن العالم مثل لندن ونيويورك وباريس بؤرة حيث تم زرع العدوى لأول مرة من قبل المسافرين من أماكن أخرى. وشهدت أماكن مثل تايلاند وسنغافورة التي تعتمد على السفر والسياحة ضربات أكبر لاقتصاداتها.

ووفقا لـ بلومبرج، في المقابل، استفادت دول نامية مثل باكستان وبنجلاديش من بعدها النسبي.

كما أن عدد سكانها أصغر بكثير في المتوسط ​​، مما ساعد على خفض معدلات الوفيات الإجمالية.

ويُخفي الاختبار المحدود والبيانات ذات الجودة الرديئة الصورة في هذه الأماكن ، على الرغم من عدم الإبلاغ عن الحالات والوفيات في كل مكان.

وأشار تصنيف بلومبرج إلى أن مصر سجلت - في المتوسط - 7 إصابات لكل 100 ألف مواطن بمعدل شهري، وكانت محصلة الوفيات قد تصل إلى 64 حالة وفاة لكل مليون مواطن منذ تفشي المرض في الدولة

وكانت مصر بين البلدان الخمسة المتوقع تقديمها أفضل أداء اقتصادي في عام 2020.