وعد بها تركي آل الشيخ.. انطلاق فعالية كبرى فى السعودية أول يناير

تبدأ مطلع يناير المقبل ولمدة ثلاثة أشهر فعالية "أوایسس الریاض" التي تنظمها الشركة العالمية لتنظيم الأحداث والفعاليات وبالتعاون مع شركة سیفن اكسبیرینس وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وذلك، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وضمن مبادرة أفكار الترفيه التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الأسبوع الماضي.
تعد الفعالية أولى الأفكار الـ 20 التي وعد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ بدعمها، حيث ستقام على مساحة كبيرة في إحدى المناطق البرية الواقعة شمال مدينة الرياض، وستحرص على مراعاة الاشتراطات الصحية التي تتلاءم مع خطط الحد من انتشار فیروس "كورونا" المستجد.
وسيكون الزوار على موعد مع أجواء من المتعة من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة في الهواء الطلق، تتضمن حفلات غنائية وألعاب رياضية، وأنشطة تناسب مختلف الزوار، مع تواجد لمجموعة من أشهر المطاعم العالمية الراقية، كما سيتضمن الموقع ضمن خياراته الترفيهية المتوفرة العديد من الجلسات المختلفة منها خيام فاخرة لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والفنية وأجواء الاستجمام والاسترخاء.
وتتسم الفعالية الشتوية والمنتظرة من سكان المملكة بالعديد من العناصر الجمالية والتصاميم ذات الطابع الترفيهي العصري الهيئة العامة للترفيه تطلق فعالية "أوایسس الرياض" مطلع الشهر المقبل وفق أفضل التجارب العالمية، كما ستشمل الفعالية على أجنحة لعرض وبيع مجموعة من المنتجات الفريدة التي تتناسب مع طابع الفعالية.
وتعمل الهيئة على التحقق في جميع فعالياتها من تطبيق الاحترازات الصحية التي تساعد في الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19)، والتأكيد على وجود التباعد الجسدي بما يكفل الطمأنينة والسلامة للحضور
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