بعد مرور شهر.. فرنسا توجه الاتهام إلى منفذ هجوم نيس الإرهابي

أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، توجيه الاتهام إلى التونسي إبراهيم عويساوي، منفذ هجوم نيس الإرهابي الذي راح ضحيته 3 أشخاص.
وفي 29 أكتوبر الماضي نفذ عويساوي هجومًا إرهابيًا على المارة أمام كتدرائية نيس في فرنسا وقتل رجلًا وامرأتين باستخدام سكين، لكنه أُصيب خلال عملية اعتقاله، وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا، ما دفع السلطات الفرنسية إلى نقله إلى مستشفى في باريس، وفقًا لقناة "بي.إف.إم" الفرنسية.
وبحسب القناة، فقد تحسن وضع عويساوي الصحي، ما أتاح استجوابه من جانب قاض متخصص بمكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام اليه.
وعقب هذا الحادث أعلنت فرنسا عن رغبتها في فرض قانون الأمن الشامل في البلاد، والذي يقيد بدوره حرية الصحافة، ما دفع الكثير من المواطنين للنزول إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية ضد القانون اتسم بعضها بالعنف.
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