صفاء الهاشم تتوعد المسيئين لها على مواقع التواصل بعد خسارتها المريرة في الانتخابات

أكدت النائبة الخاسرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، اليوم الاثنين، عزمها رفع قضايا ضد كل من سخر منها وأساء إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خسارتها في الانتخابات.

وقالت صفاء الهاشم المعروفة بعداوتها مع الجالية المصرية بالكويت عبر حسابها على موقع تويتر: "إن المبدأ لديها قائم على عدم رفع قضايا ضد المغردين، إلا أن كمية الشتائم التي تعرضت لها دفعتها إلى توكيل مجموعة من المحامين لرصد كل الإساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها ورفع قضايا للقضاء".

وأضافت أن "الأموال التي ستحصل عليها كتعويض من المحكمة إثر هذه القضايا ستكون موجهة إلى الأسر المتعففة".

وكانت الهاشم قالت في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات: "ضحكت عندما رأيت النتيجة لأني في نفس الوقت رأيت الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان يفند، ويعمل، ويفضح الغلط ولا يداري، ولا يبالي بالانتقاد ان كان الامر ليس لمصلحة أهل الكويت".