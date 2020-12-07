عضو بالأسرة الحاكمة في الإمارات يتملك حصة في نادٍ إسرائيلي

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية شراكة بين الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، ورئيس نادي بيتار القدس، موشيه حوجيج.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية تنص على استحواذ الشيخ حمد بن خليفة على حوالي 50 % من ملكية النادي، مع التزامه الاستثماري الذي يصل إلى أكثر من 300 مليون شيكل على مدى السنوات العشر المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الصفقة تم التوصل إليها بعد مفاوضات طويلة.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم استخدام الأموال التي ستذهب إلى خزائن النادي بشكل أساسي للاستثمار في البنية التحتية والشباب واكتساب اللاعبين المحتملين من أجل التنمية، لافتة إلى أن نجل الشيخ محمد بن حمد بن خليفة سينضم إلى تشكيل مجلس الإدارة الجديد في المجموعة ليكون ممثله في كل ما يتعلق بالنادي.

وقال موشيه حوجيج في معرض تعليقه على الاتفاق الذي تم توقيعه: "عشية عيد حانوكا (الأنوار)، أضاء مصباح المنزل بضوء جديد ومثير بشكل خاص، نسير معا بالنادي لأيام جديدة من التعايش".

من جانبه، علق الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان قائلًا: "يسعدني أن أكون شريكًا في مثل هذا النادي، سمعت الكثير عن التغيير الذي يحدث في النادي والطريقة التي تسير بها الأمور، ويسعدني أن أشارك في ذلك، سنكوّن فريقًا يسعى جاهدا لتحقيق أعلى وأبعد نقطة ممكنة".

وكان رئيس مجلس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، سلطان أحمد بن سليم، صرح في وقت سابق من اليوم، بأن التجارة بين الإمارات وإسرائيل قد تنمو لتصل إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار. وقال رئيس موانئ دبي العالمية "نتوقع تجارة لا تقل عن خمسة مليارات دولار بين بلدينا في البداية وستنمو". وأقامت الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي، لتصبحا أول بلدين عربيين وخليجيين خلال أكثر من 25 عاما يقدمان على الخطوة.

وجاء اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بوساطة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في إطار خطة السلام الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.