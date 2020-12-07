تأجيل منتدى دافوس ونقله من سويسرا إلى سنغافورة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وينعقد التجمع السنوى للنخبة السياسية والاقتصادية والتجارية فى العالم فى يناير بمدينة دافوس فى جبال الألب، إلا أن تداعيات حائجة كورونا أجبرت المنظمين على تأجيل المؤتمر حتى مايو المقبل، إذ قال المنظمون إن التركيز سيكون على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمى فى أعقاب الأزمة.

وأعلن المنتدى الاقتصادى العالمى فى أكتوبر، أن مكان الاجتماع سيكون لوكرن، في سويسرا، قبل أن يعلن الإثنين، أن وضع الوباء يجبر على انعقاده خارج البلاد تماماً.

وقال البيان الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، إن "التغيير فى الموقع يعكس أولوية المنتدى فى حماية صحة وسلامة المشاركين، والمجتمع المضيف"، وأن سنغافورة، أفضل مكان لعقده.

وأوضح المنتدى أن الاجتماع السنوى فى 2021 بسنغافورة سيكون أول حدث قيادى عالمى "يعالج التعافى من الوباء فى جميع أنحاء العالم".

وتابع: "سيجمع هذا اللقاء القادة معًا للتركيز على بلورة حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا فى العالم".