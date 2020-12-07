قبل مغادرة البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تحقق إنجازا لأسرة جو بايدن

جدة - نرمين السيد - وقالت "زوجة ترامب"، فى بيان صادر عن مكتبها، إنها انتهت من جناح التنس الجديد فى البيت الأبيض، والذى بدأت فى التخطيط له فى أوائل عام 2018.

ويتضمن المشروع تجديد ملعب البيت الأبيض للتنس وحديقة الأحفاد، إلى جانب تشييد المبنى الجديد.

وبدأ التخطيط للمشروع فى أوائل عام 2018، فى يونيو 2019، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الفنون الجميلة والهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة.

وتم التخطيط للمبنى والمناظر الطبيعية المرافقة له لكى تتماشى مع الهياكل الموجودة على أراضى البيت الأبيض، كما أن هيكله مستوحى من الهندسة المعمارية للبيت الأبيض.

وقالت ميلانيا ترامب فى بيان رسمى: "يسعدنى أن أعلن الانتهاء من جناح التنس على أرض البيت الأبيض، شكرا لجميع الحرفيين الموهوبين الذين جعلوا هذا المشروع ممكنا ولداعمى البيت الأبيض الكرماء".

وتابعت: "آمل أن تعمل هذه المساحة الخاصة كمكان للترفيه والتجمع للعائلات الأولى فى المستقبل".

وتم تمويل المبنى الجديد من خلال تبرعات خاصة.

ولم تتواصل ميلانيا ترامب مع جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يغادر دونالد ترامب وأسرته البيت الأبيض، فى 20 يناير المقبل، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضى.