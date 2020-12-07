تركيا تسجل 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى تركيا، اليوم الاثنين، تسجيل 32.137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تخطى إجمالى حالات الوفاة 15 ألف حالة، منذ بدء الوباء، حسبما أفادت قناة "العربية".





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