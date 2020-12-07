ردا على واشنطن.. مسؤول روسى يطالب باعتبار سكان ألاسكا رعايا روس

جدة - نرمين السيد - اقترح يورى تروتنيف، نائب رئيس الوزراء الروسى ومفوض الرئيس فلاديمير بوتين فى دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، باعتبار سكان ألاسكا الأمريكية رعايا للإمبراطورية الروسية.





وفى تصريحات للصحفيين، قال تروتنيف: "هذا موقف جديد للغاية فى الممارسة الدولية.. نحن مستعدون لتطويره بشكل خلاق.. أنا مستعد للتحدث مع وزارة الخارجية حتى ينظر إلى سكان ألاسكا على أنهم رعايا الإمبراطورية الروسية".

ووفقًا لشبكة "تاس" الروسية، جاءت تصريحات تروتنيف ردًا على الولايات المتحدة التى اعتبرت المواطنين الروس الذين ولدوا فى الجزء الجنوبى من جزر الكوريل الروسية مواطنين يابانيين.

وبحسب الوكالة، كانت صحيفة "هوكايدو شيمبون" اليابانية أشارت فى وقت سابق، إلى قواعد منح البطاقة الخضراء المنشورة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، أن "الروس المولودين فى جزر الكوريل يجب أن يشيروا إلى اليابان كمكان ميلادهم، وسكان سخالين إلى روسيا".

كما نشرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، رسالة مفادها أن "وزارة الخارجية ومن خلال مطالبة الروس الذين يعيشون فى جزر الكوريل بالإشارة إلى اليابان كبلد ميلادهم عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية طويلة الأجل، تشجع على الانتقام والمشاعر التنقيحية".