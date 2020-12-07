توجيه عاجل من أردوغان بإرسال مرتزقة إلى قطر

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمر بإرسال المرتزقة الذين شاركوا في المعارك في ليبيا وإقليم كاراباخ إلى دولة قطر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلًا عن مصادره، إن الحكومة التركية تعتزم إرسال 200 من المرتزقة الموالية لها إلى دولة قطر، مشيرًا إلى أن المخابرات التركية طلبت من "فيلق المجد" وبعض الفصائل الأُخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء 200 مقاتل ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم كاراباخ وانتهت عقودهم وعادوا إلى سوريا، وذلك بهدف إرسالهم لحراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح بين 1500 و 2500 دولار أمريكي.

وكان المرصد السوري أفاد أول أمس، بأن تركيا أوقفت عملية عودة المرتزقة السوريين من ليبيا إلى سوريا، وأكدت مصادره أن الحكومة التركية تخطط لإرسال مجموعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

يذكر أن تعداد المقاتلين المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بينما بلغ تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا 496 قتيلًا.

وكان المرصد السوري حصل يوم أمس الأول، على معلومات جديدة، حول قضية المرتزقة في أذربيجان وذلك عبر عدد من المقاتلين الذين عادوا مؤخرًا إلى الأراضي السورية من إقليم كاراباخ حيث أفادت مصادر المرصد السوري بتفاوت المستحقات المادية التي تلقاها المقاتلين العائدين، فمنهم من حصل على مبلغ 600 ليرة تركية و3500 دولار أميركي، ومنهم حصلوا على 1000 ليرة تركية و1000 دولار أميركي، بينما حصل قسم آخر على 5000 ليرة تركية على دفعتين، فيما أكد الجميع أن هناك مستحقات مالية متبقية من المفترض أن يحصلوا عليها خلال الأيام القادمة.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن تعداد الخسائر البشرية من حيث القتلى في أذربيجان فاق قتلى المرتزقة في ليبيا، حيث وصل تعداد قتلى المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى 514 قتيلًا، بينما كان تعداد قتلى الفصائل في ليبيا قد بلغ 496 قتيل، في حين علم المرصد السوري أن دفعات جديدة من جثث المقاتلين الذين لحقوا حتفهم في كاراباخ جرى نقلها إلى الأراضي السورية برفقة العائدين مؤخرًا من أذربيجان، وبذلك بلغ تعداد الجثث الواصلة إلى سورية 340.

وتبقى بذلك نحو 825 مقاتلا من الفصائل الموالية لأنقرة في أذربيجان من أصل 2580 جرى نقلهم، ولا يعلم مصير المتبقين حتى اللحظة عما إذا كانوا سيعودون إلى الأراضي السورية خلال الأيام القادمة أم أن تركيا ستبقي عليهم هناك في الوقت الراهن، كما قد يكون قسم من المتبقين قد لقوا حتفهم هناك ولم يتسن للمرصد السوري توثيقهم من ضمن القتلى حتى اللحظة.