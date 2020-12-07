لتنفيذ إصلاحات عاجلة.. ألمانيا تقدم 100 مليون يورو إلى لبنان

ووقع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، اليوم الاثنين، مع سفير ألمانيا في بيروت أندرياس كيندل، اتفاقيتين في هذا الصدد للتعاون المالي بإجمالي 100 مليون يورو، تخصصها الحكومة الألمانية إلى لبنان.
وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن أمله في أن تفتح الاتفاقيتين الأبواب أمام المؤسسات المالية المانحة لتقديم مساعدات في المستقبل إلى لبنان الذي هو في مسيس الاحتياج لها، موضحًا تقديره للحكومة الألمانية على تقديمها لهذه المساعدات.
وأشار البيان إلى أنه سبق لوزير الخارجية أن وقع اتفاقيتين أخريين مع الجانب الألماني تتضمنان تقديم ألمانيا مساعدات عينية ونقدية إلى لبنان لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وأنها ستخصص لدعم مشروعات من بينها تحسين نوعية التعليم المهني في لبنان، وتعزيز إدارة موارد المياه ودعم التوظيف في لبنان وتنمية المناطق الحضرية في المناطق الشمالية.
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