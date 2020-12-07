مسلحون من أنصار ترامب يحاصرون منزل وزيرة في ولاية ميشيجان

احتشد جموع من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلحين خارج منزل وزيرة الخارجية بولاية ميشيجان، جوسلين بنسون؛ لتسوية مزاعمهم بشأن تزوير مزعوم في الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لبيان صادر عن بنسون، وقف عشرات المتظاهرين الغاضبين خارج منزلها يهتفون بكلمات نابية ويهتفون في مكبرات الصوت بينما كانت تضع زينة عيد الميلاد على منزلها مع ابنها البالغ من العمر أربع سنوات يوم السبت.

وردد المتظاهرون بمكبرات الصوت هتافات "أوقفوا السرقة" من الشارع بجوار منزلها احتجاجا على نتائج الانتخابات في ميشيجان.

وفاز جو بايدن بالولاية بفارق ألف صوت ونفى مسؤولو الانتخابات في الولاية بشدة مزاعم حملة ترامب بشأن تزوير الناخبين.

ومثل رودي جولياني محامي ترامب الخاص أمام لجنة الإشراف بمجلس النواب في ميشيجان مع ميليسا كاروني - وهي امرأة ذات صوت مسموع كانت تعمل في Dominion Voting Systems التي زعمت وجود سوء سلوك في مركز اقتراع في ديترويت.

ومع ذلك، تم استجواب شخصيتها بعد ظهور إدانات جنائية سابقة لها، بما في ذلك جرائم الكمبيوتر وحلقة مروعة أرسلت فيها لزوجة صديقها السابقة شريطًا جنسيًا مصورًا.

وأظهر بث مباشر على فيسبوك في حوالي الساعة 9:30 مساءً متظاهرين يحملون الأعلام الأمريكية وتذكارات ترامب وهم يسيرون نحو منزلها في ديترويت.

وقام الرئيس ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني بعدة محاولات لتشويه سمعة نتيجة الانتخابات في ميشيغان بمؤامرات لتزوير الانتخابات.

وعلى الرغم من خسارته بأكثر من 154،000 صوتا في ميشيجان، يزعم الرئيس فاز في الدولة ورفعت دعاوى قضائية عدة فاشلة للطعن في النتائج هناك، وكذلك في ولاية بنسلفانيا وجورجيا. ونشرت بينسون بيانًا عامًا على موقع تويتر أمس ردًا على الاحتجاجات التي شهدت حراسة الأمن لمنزلها.

وقالت: بينما كنت أنا وابني البالغ من العمر أربع سنوات ننتهي من تزيين المنزل لعيد الميلاد ليلة السبت، وكان على وشك الجلوس وقف العشرات من المسلحين خارج منزلي وهم يصرخون، مرددين الألفاظ النابية والترديد في مكبرات الصوت في ظلام الليل. ولقد كنت دائمًا من المدافعين النشطين عن حق وأهمية الاحتجاج السلمي على النحو المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، ولكن هناك حدًا يتم تجاوزه عند عقد التجمعات بهدف أساسي هو تخويف المسؤولين الحكوميين الذين يؤدون قسم المنصب الذي شغلوه رسميًا كمسؤولين منتخبين.