مسلحون من أنصار ترامب يحاصرون منزل وزيرة في ولاية ميشيجان

احتشد جموع من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلحين خارج منزل وزيرة الخارجية بولاية ميشيجان، جوسلين بنسون؛ لتسوية مزاعمهم بشأن تزوير مزعوم في الانتخابات الرئاسية.
ووفقًا لبيان صادر عن بنسون، وقف عشرات المتظاهرين الغاضبين خارج منزلها يهتفون بكلمات نابية ويهتفون في مكبرات الصوت بينما كانت تضع زينة عيد الميلاد على منزلها مع ابنها البالغ من العمر أربع سنوات يوم السبت.
وردد المتظاهرون بمكبرات الصوت هتافات "أوقفوا السرقة" من الشارع بجوار منزلها احتجاجا على نتائج الانتخابات في ميشيجان.
وفاز جو بايدن بالولاية بفارق ألف صوت ونفى مسؤولو الانتخابات في الولاية بشدة مزاعم حملة ترامب بشأن تزوير الناخبين.
ومثل رودي جولياني محامي ترامب الخاص أمام لجنة الإشراف بمجلس النواب في ميشيجان مع ميليسا كاروني - وهي امرأة ذات صوت مسموع كانت تعمل في Dominion Voting Systems التي زعمت وجود سوء سلوك في مركز اقتراع في ديترويت.
ومع ذلك، تم استجواب شخصيتها بعد ظهور إدانات جنائية سابقة لها، بما في ذلك جرائم الكمبيوتر وحلقة مروعة أرسلت فيها لزوجة صديقها السابقة شريطًا جنسيًا مصورًا.
وأظهر بث مباشر على فيسبوك في حوالي الساعة 9:30 مساءً متظاهرين يحملون الأعلام الأمريكية وتذكارات ترامب وهم يسيرون نحو منزلها في ديترويت.
وقام الرئيس ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني بعدة محاولات لتشويه سمعة نتيجة الانتخابات في ميشيغان بمؤامرات لتزوير الانتخابات.
وعلى الرغم من خسارته بأكثر من 154،000 صوتا في ميشيجان، يزعم الرئيس فاز في الدولة ورفعت دعاوى قضائية عدة فاشلة للطعن في النتائج هناك، وكذلك في ولاية بنسلفانيا وجورجيا.
ونشرت بينسون بيانًا عامًا على موقع تويتر أمس ردًا على الاحتجاجات التي شهدت حراسة الأمن لمنزلها.
وقالت: بينما كنت أنا وابني البالغ من العمر أربع سنوات ننتهي من تزيين المنزل لعيد الميلاد ليلة السبت، وكان على وشك الجلوس وقف العشرات من المسلحين خارج منزلي وهم يصرخون، مرددين الألفاظ النابية والترديد في مكبرات الصوت في ظلام الليل.
ولقد كنت دائمًا من المدافعين النشطين عن حق وأهمية الاحتجاج السلمي على النحو المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، ولكن هناك حدًا يتم تجاوزه عند عقد التجمعات بهدف أساسي هو تخويف المسؤولين الحكوميين الذين يؤدون قسم المنصب الذي شغلوه رسميًا كمسؤولين منتخبين.
إن تصرفات هؤلاء المتظاهرين الأخيرة هي امتداد للضوضاء والجهود المظلمة لنشر معلومات كاذبة حول أمن ودقة انتخاباتنا.
وواصلت الإشارة إلى أن ما تسميه، "البيانات الصحفية الكاذبة بشكل صارخ، وجلسات الاستماع التشريعية السياسية البحتة، والمزاعم القانونية الزائفة وما يسمى بـ"الشهادات الخطية" التي قدمها غير الراضين عن نتائج الانتخابات ، قد أدت إلى استمرار حالة خطيرة غير مسبوقة وحملة شنيعة لتقويض ثقة الجمهور في النتائج.
وكانت المطالب التي قدمت خارج منزلي واضحة وصاخبة ومهددة، وفقا لـ بنسون والتي اضافت "لقد استهدفوني في دوري بصفتي رئيسة موظفي الانتخابات في ميشيجان".
كما أصدرت المدعية العامة في ميشيجان، دانا نيسيل، بيانًا بشأن الاحتجاج أمام منزل بنسون يوم السبت.
وقالت إن "تجمهر العديد من الأفراد في المقر الخاص لوزيرة الخارجية بينسون، ما أزعج الحي السلمي من خلال السخرية من عائلتها وجيرانها وتخويفهم".
ولقد صرخوا بنظريات مؤامرة لا أساس لها حول الانتخابات، وفي مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع شخص واحد على الأقل وهو يصرخ "أنتم قتلة" على مقربة من غرفة نوم طفلها.
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