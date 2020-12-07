تقديم شكوى ضد شركة في مكتب العمل إجراءات وشروط رفع شكوى لوزارة العمل

كيف اقدم شكوى لمكتب العمل ؟ وما هي طريقة تقديم شكوى ضد شركة في مكتب العمل ؟ وهل هناك إجراءات وشروط حتى يستطيع العامل رفع شكوى لوزارة العمل ؟، كلها تساؤلات تطرح نفسها باستمرار في حالة وجود نزاعات أو خلافات بين العامل وصاحب العمل، حيث يمكن للعامل أن يقوم برفع شكوى لوزارة العمل في حالة وجود تجاوزات أو ظلم من الشركة التي يعمل بها، وتتعدد حالات وأنواع الشكاوى العمالية ويوجد عدد من الإجراءات والشروط الواجب تنفيذها عند رفع شكوى ضد شركة في مكتب العمل.

تقديم شكوى ضد شركة في مكتب العمل

هناك الكثير من حالات الشكاوى التي يستطيع العامل أن يقوم بتقديم شكوى في مكتب العمل عند حدوثها، حيث تعتبر تلك الحالات مخالفات على الشركة أو صاحب العمل، حيث يمكن للعامل رفع الشكوى في حالة فصله دون أن يقوم بالتوقيع على الوثائق الرسمية التي تثبت إنهاء عقده، وفي حالة تأخر الشركة أو صاحب العمل عن صرف الراتب عن موعد استلامه لمدة تجاوزت 3 أشهر، وأيضا في حالة نقل العامل من مكان العمل المعتاد عليه إلى مكان عمل آخر،أو تخفيض الراتب الخاص بالعامل دون أي سبب مقنع.

من حالات الشكاوى العمالية أيضا إجبار الشركة للعامل على القيام بعمل مختلف عن طبيعة عمله المتفق عليها، وفي حالة زيادة ساعات العمل ضد رغبة العامل أو دون دفع الزيادة في الراتب، وأيضا يستطيع العامل تقديم شكوى ضد شركة في مكتب العمل في حالة عدم توفير السكن المناسب أو عدم دفع مصروفات السكن، وفي حالة الحاق الضرر بالعامل وسوء المعاملة أو عدم توفير الإجازات السنوية المتفق عليها.

شروط تقديم شكوى لوزارة العمل

يجب أن تتوافر عدد من المتطلبات في الشكوى التي يقوم العامل برفعها مكتوبة لوزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية، حيث اشترطت الوزارة عدد من الشروط للموافقة على النظر في الشكوى المقدمة وهي كالتالي:

يشترط أن يكون نموذج الشكوى مكتوب بشكل واضح، ويتضمن عرض لحالة الشكوى أو المخالفة التي تعرض لها العامل بطريقة واضحة. يجب أن يحتوي نموذج الشكوى المقدمة من العامل على إمضائه، ورقم الجوال الخاص به، ورقم بطاقة الهوية الخاصة به، وعنوان سكنه. عند تسليم نموذج الشكوى يجب إرفاق الوثائق التي تثبت المخالفة. في حالة ما إذا كان المتقدم بالشكوى هو وكيلاً عن العامل، فإنه يجب على الوكيل يجب إحضار صورة بطاقة الهوية للعامل أو صورة من التوكيل.

طرق رفع شكوى لوزارة العمل

يستطيع العامل تقديم شكوى ضد شركة في مكتب العمل من خلال طريقتين، حيث يمكنه رفع الشكوى بشكل مباشر إلى المحكمة العمالية المختصة، أو رفع شكوى لوزارة العمل وهي الطريقة المعتادة والأكثر انتشارا رغم أن هذه الطريقة تأخذ وقت أطول من الطريقة الأولى، وتمنح المحكمة القضائية مكتب العمل فرصة حل النزاع بطريقة ودية، حيث يمكن إجراء التسوية الودية للخلاف بين العامل وصاحب العمل في خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حالة فشل الحل الودي تمنح المحكمة العامل مدة من الوقت تصل إلى شهر ونصف يستطيع خلالها تقديم طلب تحويل النزاع للمحكمة العمالية المختصة، لمتابعة إجراءات النظر في الشكوى.