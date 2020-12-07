انشاء حساب gmail بدون رقم هاتف 2021 بعد التحديثات الأخيرة

طريقة انشاء حساب gmail بدون رقم هاتف 2021، أو كيفية إنشاء حساب على قوقل أو جيميل بدون الحاجة لإدخال رقم هاتفك، حيث أن كثير منا يبحث عن الخصوصية ولا يريد إدخال رقم الهاتف الخاص به في أي نوع من التطبيقات، أو إجراءات إنشاء حساب على مواقع التواصل المختلفة، وهناك من يعمل في التسويق الإلكتروني ويحتاج إلى أكثر من حساب جيميل لمساعدته في عمله، وفي هذه الحالات بالطبع يحتاج الشخص إلى تخطي رقم الهاتف في جيميل لإنشاء الحساب، لأنه من المستحيل أن يأتي برقم هاتف جديد في كل عملية انشاء للحساب، لذلك أتينا لكم بطريقة شرعية وموثوقة 100 %يمكنكم من خلالها انشاء حساب gmail بدون رقم هاتف، وبدون إدخال البيانات على موقع قوقل نفسه بالواجهة المُعتادة.

خطوات انشاء حساب gmail بدون رقم هاتف

في أغلب الشروحات الموجودة يتم توجيه من يريد إنشاء حساب جيميل بدون رقم الهاتف إلى استخدام التصفح الخفي، حيث يمكنك ببساطة عمل جيميل جديد بدون رقم هاتف عبر استخدام نافذة التصفح الخفي، وبذلك تستطيع تخطي رقم الهاتف في gmail، ولكننا اليوم سوف نشرح طريقة أفضل وأكثر أمانا لعمل حساب جيميل بدون إدخال الهاتف الخاص بك، وذلك عبر اتباع الخطوات القليلة التالية بدقة:

في البداية يجب أن تقوم بتسجيل الخروج من كافة حساباتك النشطة على gmail. يتم فتح متصفح Google Chrome ثم الضغط على صورة الجيميل، ثم يتم الضغط على Guest. يتم الدخول على موقع Google Cloud Training، والضغط على Join. يتم فتح متصفح جديد والدخول على موقع Temp Mail، حيث يقوم بإنشاء بريد عشوائي يمكنك استخدامه. يتم نسخ البريد العشوائي من موقع Temp Mail، ولصقها داخل موقع Google Cloud Training، في خانة إدخال الإيميل. يتم إدخال جميع البيانات بداية من الاسم الأول والاسم الثاني، والإيميل بالطريقة التي تحدثنا عنها، ثم وضع كلمة مرور وتأكيدها، ثم الضغط على I am not a robot لتخطي التحقق. حتى تستطيع انشاء حساب gmail بدون رقم هاتف يتم الضغط على Create Account، ثم سنلاحظ ظهور رسالة تعني أنه قد تم إرسال رسالة تأكيدية لك على الإيميل الذي قمت بإدخاله. يتم التوجه إلى موقع Temp Mail مرة أخرى، وسنلاحظ وجود رسالة تأكيدية قد تم إرسالها من قبل موقع Google Cloud Training. يتم الضغط على رسالة التأكيد لتفعيل الحساب، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني ورقم المرور والدخول على الحساب بالضغط على sign in. يتم فتح الحساب بنجاح، ثم يتم الضغط على Google Cloud Essentials، ثم الضغط على Enrool in this Quest، ثم يتم الضغط على start lab بعد skip vedio، وبهذا يكون قد تم تفعيل الحساب.

للتـأكد من نجاح عملية انشاء حساب gmail بدون رقم هاتف، يتم الدخول على جوجل و الضغط على أيقونة log in، وحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور ويتم الدخول بكل سهولة على الحساب، ولكن الملحوظة الوحيدة هي أن الإيميل ليس @gmail.com، ولكنه بالفعل حساب لدى قوقل بكل تأكيد.