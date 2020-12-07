طلب مساعدة مالية وسداد ديون وأقساط قروض البنوك من محمد بن سلمان؛ حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين علي دعم يساندهم وقت وقوعهم في أزمات، ولذلك فقد يوفر المسؤولين في المملكة العربية السعودية طرق عديدة لتقديم الدعم والمساندة لدي المواطن السعودي الذي أثقلت عليه ظروف الحياة المادية والمعنوية وأهم هذه الطرق الديوان الملكي السعودي الذي تأسس منذ عام 1924 ومركزه الرئيسي الرياض، فقد تأسس ذلك الديوان الملكي من أجل المواطن السعودي وإدارة شؤنه الداخلية، فقد يتمكن جميع المواطنين السعوديين الذين تعرضوا لأزمة أو ضائقة حادة جعلتهم غير قادرين علي مواجهتها وتدبير أمور تلك المشكلة من إرسال جميع ما يتعلق بالمشكلة التي تواجهه للوصول الي حل، سواء كانت مشكلة مادية كتراكم الديون أو العجز عن سداد أقساط التمويل الشخصي الذي حصل عليه المواطن من أي بنك أو مصرف سعودي، فيمكن إرسال برقية لطلب إعفاء من بنك التسليف والادخار أو إعفاء من مصرف الراجحي السعودي، أو مشكلة معنوية كإرسال شكوي ضد إحدي المسؤليين الكبار في المملكة العربية السعودية، أو يمكن إرسال برقية شكر لأمر معين وغيره من كثير من المسؤوليات.

طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان

يمكن لجميع المواطنين السعودين في المملكة كتابة خطاب يصل الي مكتب الديوان الملكي وذلك لطلب المساعدة من الأمير محمد بن سلمان، ولكن يجب قبل إرسال الخطاب تحضير كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حاجتك بالفعل الي مساعدة ومحددة لنوع تلك المساعدة سواء كانت مساعدة مالية أو علاجية، حيث يمكن للمواطن طلب مساعدة مالية كطلب علاج محدد أو المساعدة في شراء العلاج أو فعل عملية جراحي، وذلك لكي تتم مراجعة الطلب في غصون شهراً كاملاً.

يجب كتابة خطاب يبدأ بالتحية، ثم ذكر نوعية المساعدة التي تريد الحصول عليها وذكر الظروف التي دفعتك لذلك، كما يجب ذكر الاسم بالكامل وإرسال صورة من الهوية الوطنية الخاصة بك أو رقم الهوية، ويجب أيضاً علي المواطن ذكر محل السكن وكتابة رقم الهاتف الجوال الخاص به في البرقية قبل إرسالها والانتظار حتي تتم مراجعة الطلب في مدة قد تصل الي شهر كحد أقصي.