واشنطن : سنواصل الاعتراف بغوايدو رئيسًا لـ فنزويلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى بيانه: "ستواصل الولايات المتحدة الاعتراف بالرئيس الموقت غوايدو وبالجمعية الوطنية الشرعية، لا يمكن للمجتمع الدولى أن يسمح لمادورو الذى يتولى السلطة بشكل غير شرعى، بعد سرقة انتخابات 2018، بأن يستفيد من سرقة انتخابات ثانية".

ويأتى بيان بعدما منحت الانتخابات فى فنزويلا، الرئيس اليسارى نيكولاس مادورو السيطرة التامة على المؤسسات الوطنية.