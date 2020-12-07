بريطانيا : مستعدون لمغادرة الاتحاد الأوروبى دون اتفاق

جدة - نرمين السيد - أكدت الوزيرة البريطانية بينى موردونت للبرلمان الأوروبى، اليوم الإثنين، أن بريطانيا مستعدة للخروج من فلك الاتحاد الأوروبى دون اتفاق بخصوص التجارة، وذلك تزامنًا مع لحظات حاسمة فى المحادثات بين الجانبين.





وفى الوقت ذاته، أشارت موردونت إلى بعض التقدم فى المفاوضات، لكن الخلافات المعروفة لا تزال قائمة، وأن ما يعرف بمسألة ساحة المنافسة المتكافئة هى "الأكثر صعوبة". وأضافت الوزيرة البريطانية: "فى حين أن من الأفضل الوصول لإتفاقية، إلا أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبى وفق شروط التجارة بين الاتحاد وأستراليا إذا لم يتمكن الجانبان من إيجاد حلول وسط".

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