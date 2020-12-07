جورجيا تؤكد من جديد فوز بايدن وهزيمة ترامب

أعادت جورجيا المصادقة على نتائج الولاية في الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر الماضي، مؤكدة فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بالولاية ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر.
وجاء في البيان الصحفي أن إعادة المصادقة جاءت بعد إعادة فرز يدوية بدأها تدقيق وإعادة فرز رسمي طلبته حملة إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، وكلاهما أيد فوز بايدن في الولاية.
وأعادت جورجيا التصديق على نتائج انتخاباتها الرئاسية يوم الاثنين ، ووجدت مرة أخرى أن جو بايدن هو الفائز بعد ثلاث عمليات فرز للأصوات ، على حد قول وزير الخارجية براد رافينسبيرجر.
وتعتبر إعادة التصديق هي ضربة أخرى للرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي ادعى على مدى أسابيع أنه انتخابات "مزورة" في الولاية وهاجم مسؤولي الانتخابات لعدم نقض النتائج لصالحه.
وقفل التصديق يوم الإثنين في نتائج الولاية لبايدن قبل تصويت الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر، على الرغم من استمرار ترامب في انتقاده ضد رافنسبرجر ، الجمهوري ، ودعا إلى تحقق إضافي من التوقيع - وهو أمر مستحيل إجرائيًا في هذه المرحلة.
وقال رافينسبيرجر في بيان "اليوم هو يوم مهم لنزاهة الانتخابات في جورجيا وفي جميع أنحاء البلاد" مضيفا أنه "يمكن للجورجيين الآن المضي قدمًا وهم يعلمون أن أصواتهم ، وأصواتهم القانونية فقط ، تم عدها بدقة ونزاهة وموثوقية"
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