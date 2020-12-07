رئيس وزراء رومانيا يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان، اليوم/ الاثنين/ استقالته من منصبه وذلك بعد الهزيمة في الانتخابات العامة لصالح حزب المعارضة الشعبوي ذي الميول اليسارية.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم في نبأ عاجل لها أن أوربان أعلن استقالته من منصبه على شاشة التلفاز بعد نتائج الانتخابات المحبطة لحزبه الحزب الليبرالي.